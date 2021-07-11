Advertisements

"قمع أردوغان" .. تقرير يكشف معاناة إعلام المعارضة في تركيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
  
غرامات مالية وعقوبات تشمل وقف برامج فرضها النظام التركي على اثنتين من القنوات المعارضة في البلاد، في رقابة تكبل حرية الإعلام.

 

المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا فرض غرامات مالية وعقوبات وقف برامج على قناتي “تالا 1، و”خلق تي في” المعارضتين.

 

وزعم المجلس الحكومي أن القرار جاء بسبب انتهاك القناتين مبادئ البث، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.


 
 

ووجه المجلس إلى قناة “خلق تي في” تهمة "الإشادة بالإرهاب وتشجيعه"، على خلفية بثها مقطوعة موسيقية ألقاها عضو فريق “يوروم” (ذو توجه يساري تتهمه السلطات بالإرهاب) العازف حلمي ياراجي، خلال أمسية على القناة! بهدف دعم الموسيقيين العاطلين عن العمل خلال فترة تفشي وباء كورونا.


 
 

كما تم تغريم قناة “تالا 1” بسبب تصريحات زعم أنها تنتهك القيم الوطنية، وذلك خلال عدد من برامج القناة، حيث اعتبر المجلس أن "القناة انتهكت أحكام القانون رقم 6112 وأهانت القيم الوطنية للمجتمع التركي وأهانت وشوهت سمعة المؤسسات والأفراد بما يتجاوز انتقادهم".


 
وشملت العقوبات بحق القناتين غرامات مالية لم تقدر قيمتها، فضلا عن عقوبات إدارية أخرى تمثلت في وقف عدد من البرامج لعدد من الحلقات المتتالية.

 

وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، ويتم التضييق عليها بأساليب مختلفة.


 
 

وبحسب الأرقام التي أعلنها حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن معدل إغلاق الصحف بين عامي 2013 و2019 وصل إلى صحيفتين أسبوعياً، ما بين صحف محلية (توزع ضمن الولايات فقط) وصحف وطنية (توزع في عموم تركيا).

 

وخلال فترة نظام الحكم الرئاسي في تركيا وتحديداً بين عامي 2017 و2019، تم إغلاق 137 صحيفة، وفق تقارير إعلامية سابقة.


أخبار تهمك

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة الا ربع

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة من هيئة قضايا الدولة بشأن أزمة عزل مرتضى منصور

منذ 42 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ 41 دقيقة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارثة.. "يوتيوبر شهير" يتعدى على شخص ويصور زوجته بملابس المنزل

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي