حماية المستهلك يوضح استعداداته للرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى (فيديو)

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الاستعدادات لعيد الأضحة وجهود ضبط الأسواق والأسعار، قائلًا: إن الدولة وفرت من خلال وزارة التموين كمية كبيرة من لحوم الأضاحي البلدية والتي يتم طرحها بـ 100 جنيه للكيلو، واللحوم السودانية بـ 85 جنيه للكيلو، ولحوم الخراف السوداني بـ 95 جنيه للكيلو، ولحوم الخراف الحية بـ 65 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 65 جنيه للكيلو، مع طرح الدواجن بسعر 37 جنيه للكيلو.





وأضاف "حسام الدين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه لا بيع أعلى من هذه الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية أو الشوادر التابعة لوزارة التموين بكافة المحافظات وهذا السلع ملزم وهناك لافتات تشير للأسعار داخلها، مؤكدًا أن جودة اللحوم تمر بعملية تدقيق كبيرة سواء في الاستيراد أو أسلوب الذبح والكشف البيطري عليها، وجميع اللحوم المطروحة بالمجمعات مضمونة، ومع ذلك هناك حملات رقابية عليها للتأكد من سلامتها تمامًا.



