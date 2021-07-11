نجم الرجاء المغربي يرد على إهتمامات الزمالك

حسم واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي الجدل المثار حول إنتقاله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال بين مالانجو في تصريحات صحفية تزامنًا مع إحتفال فريقه بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقي إنه لا يخفى على أحد القيمة الكبيرة للقلعة البيضاء في قارة إفريقيا والمنطقة العربية.





وأضاف :" لم تصلني أي عروض للرحيل إلى القلعة البيضاء ومازلت مصمم على أنني مرتبط بعقد رسمي مع العملاق المغربي فريق نادي الرجاء".





وأنهى :" كل ما يشغلنا حاليًا المنافسة على جميع الألقاب الممكنة التي يخوضها الفريق بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية وسعيد لحصولي على لقب الهداف".