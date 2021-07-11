"السهرة صباحي" تحقق 700 الف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

طرح الفنان صابر الرباعي عبر قناته على موقع الشهير الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية السهرة صباحي الذي تجمعه بـ سعد المجرد وريدوان.



وحققت الأغنية منذ طرحها أمس 700 الف مشاهدة عبر "يوتيوب" والأغنية تجمع بين اللغة العربية والإنجليزية.







أغنية السهرة صباحي إنتاج الثلاثي صابر الرباعي وسعد لمجرد وريدوان، كتب كلماتها وألحانها سليم عبدالله، ريدوان، وبات ديفين، والفيديو كليب من إخراج ساري منير.