فلسطين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة، قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى وجود 5 مصابين بغرف العناية المكثفة.





وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،الأسبوع الماضي، مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".