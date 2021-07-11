Advertisements

فلسطين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:57 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة، قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى وجود 5 مصابين بغرف العناية المكثفة.


وأصدر الرئيس  الفلسطيني محمود عباس،الأسبوع الماضي،  مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين إصابات كورونا

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ 37 دقيقة

10 قرارات جديدة للرئيس السيسي تنشرها الجريدة الرسمية

منذ ساعة الا ربع

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ 41 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. "يوتيوبر شهير" يتعدى على شخص ويصور زوجته بملابس المنزل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 2032 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 3 وفيات و269 إصابة بكورونا

فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا

وفاتان و183 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي