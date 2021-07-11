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حقيقة خلاف نجم الزمالك مع الإدارة

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب كل ما أشيع عن الخلاف مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم حول التجديد.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم لم يجلسوا مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم، وأن موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن، وأن النادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس، وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات.

وطلب أعضاء اللجنة من جماهير الزمالك الحصول على المعلومات الموثقة السليمة من خلال الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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