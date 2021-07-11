برلماني يطالب الحكومة بضرورة تنظيم برامج توعية ومبادرات تثقيفية لمكافحة التحرش

دعا النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة لتبنى برامج توعية لمكافحة التحرش، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة بل بالأطفال وذوى الإعاقة أيضا.





وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مناقشة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ العقوبات، على ضرورة ضمان سرية بيانات المُبلغ.





وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في هذا السياق، إلى مواد الدستور رقم ١١ التي تنص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة رقم ٥٩ من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل انسان".





وكان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد شارك قبل أيام في تنظيم برنامج توعية للأطفال في مركز شباب العمرانية ضد خطر التحرش والإيذاء، بالاشتراك مع "مؤسسة اصنع حلمك للتنمية المجتمعية"، و"فريق حماية".



