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طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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التقى الدكتور شعبان الأمير استاذ ورئيس قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم الدكتور مصطفي عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم وزارة السياحة والآثار اليوم الاحد وذلك بمقر الادارة العامة للترميم بالهرم بحضور هند صديق مدير ترميم ادارة الهرم وذلك تحت رعاية الدكتورعاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم. 

تناول اللقاء عدة امور علمية وبحثية هامة ومنها مشاركة طلاب قسم الترميم بكلية الآثار جامعة الفيوم في مشروعات الترميم التي تقوم وتشرف وتنفذها الادارة المركزية للصيانة والترميم بعدد من المواقع والمتاحف المصرية. 

وانتهي اللقاء على الموافقة في اشتراك طلاب قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم في تلك المشروعات بالعمل والتدريب والمشاركة بالمشروعات وذلك لصقل مهاراتهم الفنية والعملية والعلمية دون ان تتحمل الادارة المركزية للصيانة والترميم ايه اعباء مادية علي ان يحصل المشاركون علي شهادات تدريب تفيد مشاركتهم بتلك المشروعات.

وياتي ذلك الاتفاق في اطار توجهات قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم لصقل مهارات طلابة واكسابهم الخبرة العلمية والمعملية بالكلية اضافة الي صقل مهاراتهم واكسابهم المهارات العملية والاحتكاك بالواقع الاثري وتعلم الجديد من خلال مشاركتهم بمشروعات الترميم تحت اشراف المختصين بالترميم بالمواقع والمتاحف المصرية وياتي ذلك في اطار منظومة الجودة التي يتبعها قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم من خلال مزيد من المشاركات الفعالة بالاطراف المجتمعية والطلاب والتعاون العلمي بين الطرفين ومن المواقع التي سوف تستقبل طلاب قم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم معبد الاقصر بالاقصر- معبد اسنا بقنا – مسجد محمد علي بالقلعة- قبة قنصوة بمصر القديمة- والتدريب الصيفي بالإدارة العامة للترميم بالهرم تحت اشراف هند صديق مدير عام ترميم الهرم.
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية
طلاب "آثار الفيوم" يشاركون فى مشروعات الترميم بالمواقع الاثرية

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