تعرف على سجل الفائزين بكأس أمم أوروبا

ستتجه أنظار عشاق كرة القدم على مستوى العالم إلى ملعب ويمبلي في التاسعة من مساء اليوم، حيث مباراة الحلم، نهائي كأس الأمم الأوروبية، والذي يجمع بين المنتخب الإيطالي، الباحث عن اللقب الثاني في البطولة بعد نسخة 1968، والمنتخب الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، والذي يبحث عن اللقب الأول في تاريخ المسابقة، واللقب العالمي الثاني بعد كأس العالم 1966.

السجل الذهبي للفائزين بألقاب بطولات كأس الأمم الأوروبية على مدار تاريخ البطولة (طبقا لعدد ألقاب كل فريق) :

ثلاثة ألقاب: المنتخب الألماني (1972 و1980 و1996)- المنتخب الإسباني (1964 و2008 و2012) .

لقبان: المنتخب الفرنسي (1984 و2000) .

لقب واحد: الاتحاد السوفيتي (1960)- إيطاليا (1968)- تشيكوسلوفاكيا (1976)- هولندا (1988)- الدنمارك (1992)- اليونان (2004)- البرتغال (2016) .