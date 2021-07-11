رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير العمل بكنترول الثانوية الأزهرية

تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ‏جامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الأحد، ‏لجان الامتحانات بمعاهد ‏الفيوم، في تاسع أيام امتحانات القسم الأدبي، والذين أدوا ‏الامتحانات في مادة اللغة ‏الإنجليزية.‏





وأشاد وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بحالة الانضباط التي تسير عليها الامتحانات ومدى التزام الطلاب والقائمين ‏على الامتحانات بالضوابط الاحترازية واتباع التعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.‏





وحرص الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تفقد سير العمل بكنترول ‏الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على نتائج العينة العشوائية في التصحيح بدقة وبصفة فورية للوقوف ‏على صعوبة ويسر الأسئلة، لمراعاة حالة الطلاب، مبشرًا الطلاب بأنه وجد أن أعدادًا كبيرة من ‏العينات حصلت على درجات عالية.‏





وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون رصد أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية ‏الامتحانية؛ كما تم رصد ما تم تداوله بالأمس السبت الموافق على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏ ولم ترد أية شكاوى من الطلاب، أو أولياء الأمور ‏تتعلق بصعوبة امتحان ‏الكيمياء للقسم العلمي؛ حيث أشارت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب بأن أسئلة ‏الامتحان ‏جميعها من المقرر، وسهلة، ومباشرة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، وسادت ‏حالة من الارتياح بين الطلاب. ‏



