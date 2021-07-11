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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير العمل بكنترول الثانوية الأزهرية
الأحد 11/يوليو/2021 - 04:07 م
محمود الجلاد
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تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الأحد، لجان الامتحانات بمعاهد الفيوم، في تاسع أيام امتحانات القسم الأدبي، والذين أدوا الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية.
وأشاد وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بحالة الانضباط التي تسير عليها الامتحانات ومدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات بالضوابط الاحترازية واتباع التعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.
وحرص الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تفقد سير العمل بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على نتائج العينة العشوائية في التصحيح بدقة وبصفة فورية للوقوف على صعوبة ويسر الأسئلة، لمراعاة حالة الطلاب، مبشرًا الطلاب بأنه وجد أن أعدادًا كبيرة من العينات حصلت على درجات عالية.
وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون رصد أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ كما تم رصد ما تم تداوله بالأمس السبت الموافق على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ترد أية شكاوى من الطلاب، أو أولياء الأمور تتعلق بصعوبة امتحان الكيمياء للقسم العلمي؛ حيث أشارت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب بأن أسئلة الامتحان جميعها من المقرر، وسهلة، ومباشرة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم الأدبي (74754) طالبًا، وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
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