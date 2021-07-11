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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير العمل بكنترول الثانوية الأزهرية

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ‏جامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الأحد، ‏لجان الامتحانات بمعاهد ‏الفيوم، في تاسع أيام امتحانات القسم الأدبي، والذين أدوا ‏الامتحانات في مادة اللغة ‏الإنجليزية.‏

وأشاد وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بحالة الانضباط التي تسير عليها الامتحانات ومدى التزام الطلاب والقائمين ‏على الامتحانات بالضوابط الاحترازية واتباع التعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.‏

وحرص الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تفقد سير العمل بكنترول ‏الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على نتائج العينة العشوائية في التصحيح بدقة وبصفة فورية للوقوف ‏على صعوبة ويسر الأسئلة، لمراعاة حالة الطلاب، مبشرًا الطلاب بأنه وجد أن أعدادًا كبيرة من ‏العينات حصلت على درجات عالية.‏

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون رصد أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية ‏الامتحانية؛ كما تم رصد ما تم تداوله بالأمس السبت الموافق على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏ ولم ترد أية شكاوى من الطلاب، أو أولياء الأمور ‏تتعلق بصعوبة امتحان ‏الكيمياء للقسم العلمي؛ حيث أشارت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب بأن أسئلة ‏الامتحان ‏جميعها من المقرر، وسهلة، ومباشرة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، وسادت ‏حالة من الارتياح بين الطلاب. ‏

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ‏من القسم الأدبي (74754) طالبًا، وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس ‏آب ‏للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ‏ورقم ‏‏(01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام ‏الشكاوى ‏إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على ‏مقدم الشكوى ‏إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع ‏المعاهد الأزهرية ‏استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين ‏والطلاب وأولياء الأمور.‏

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كنترول الثانوية العامة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الفجر الفجر

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