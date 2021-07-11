رئيس الوزراء يتفقد منطقة الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، منطقة الإسكان المختلط يرافقه وزير الإسكان ، واستمع لشرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ بالمشروع.





وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إليكتريك" بمدينة بدر.



