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رئيس الوزراء يتفقد منطقة الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منطقة الإسكان المختلط يرافقه وزير الإسكان، واستمع لشرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ بالمشروع.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إليكتريك" بمدينة بدر.

وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمي من المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة في السوق المصري، وكذا شرح حول أحدث خطوط إنتاج "مراكز التحكم والتوزيع" المقرر تصنيعها في مصر، كما شاهد عرضًا توضيحيًا لإنتاج الوحدة الرئيسية RM6 كنموذج لما سيتم تصنيعه بالإضافة إلى خط وحدات التغذية الحلقية الذكي الحديث Smart RMU، كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للتعرف على أحدث خطوط الإنتاج بالمصنع، وما تم تنفيذه من استثمارات لبناء خطوط جديدة، وكذا الاطمئنان على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

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