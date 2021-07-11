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ضخ 100 طن لحوم سودانية بالمجمعات الاستهلاكية وإقامة 39 شادر لبيع الخراف

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تلقى الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ما يضخ يوميا من اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، وأفاد التقرير الوارد من القابضة ان الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية ، وأفاد التقرير ان الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.

 من جانبه أكد العميد محمود السعدني - رئيس مجلس أدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن ان المجزر يقوم بالكشف الطبي اللازم على اللحوم عند وصولها للمجزر ، مشيرا إلى انها تأتي ببرادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادي داخل الاراضي المصرية، واشار أنه تم الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها في برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على الكشف الطبي على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع واكد كمال ان الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يتم تنفيذه على الارض والتسهيلات المقدمة من الشركات لتقسيط الخراف الحية للمواطنين.

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عيد الأضحي المجمعات الاستهلاكية اللحوم السودانية الخراف الحية اسعار اللحوم اسعار الخراف

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