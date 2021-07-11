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الأعلى في تاريخها.. قناة السويس تحقق إيرادات 5.84 مليار دولار

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام المالي الماضي بقيمة بلغت 5.84 مليار دولار بنسبة زيادة 2.2%.

وأضاف في بيان صحفي أن عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 بلغت نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

وبحسب ربيع سجلت إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

وزادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

وقال ربيع: "نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 في جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار".

ولعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

وزادت ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7%، فيما ارتفعت حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5% خلال تلك الفترة.

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