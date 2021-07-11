وزارة التضامن توضح أهم شروط كفالة الأيتام (فيديو)

كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط التقدم بطلبات لكفالة الأيتام.





وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إن منظومة الكفالة تهدف لتوفير حياة كريمة للطفل، موضحًا أن الشرط الرئيسي أن يكون هناك اتزانا نفسيا وقدرة اقتصادية للأسرة، وألا يكون عليه أي شبه جنائية أو أمنية، وأن يكون هناك استمرارية في الكفالة، وعدم التراجع بعد عام أو اثنين، موضحًا أنه يتم عقد دورات تدريبية وتأهيلية للأسر قبل انهاء موضوع الكفالة، للتدريب على كيفية التعامل مع الطفل ليصبح طفل سوي.



