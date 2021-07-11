صفقة مدوية.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني الذي يلعب في أحد الأندية المملوكة لشركة ريد بول.

وأفاد موقع ليفربول إيكو البريطاني بأن الريدز يسعى للتعاقد مع الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني بعد أن تألق بشكل رائع مع منتخب بلاده في بطولة اليورو مؤخراً.

وألمح الموقع البريطاني أن أولمو ربما يكون رابع لاعب يتم ضمه من الأندية المملوكة لريد بول بعد أن تعاقد مع إبراهيما كوناتي ونابي كيتا من لايبزيج والياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح الموقع البريطاني أن نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني تواجد أيضاً مع سالزبورج ولكن إدارة الحمر تعاقدت معه بعد أن لعب في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون.

Reham Abdel Mohsen