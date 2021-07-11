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شبكة روسية: استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة بجنوبي بغداد

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة روسيا اليوم، اليوم الأحد، بأن برجا لنقل الطاقة تعرض للاستهداف في منطقة النهروان بجنوبي العاصمة بغداد.

 

وذكرت الشبكة الروسية، أن برجا لنقل الطاقة الكهربائية، استهدف بعبوة ناسفة في منطقة النهروان بجنوب شرقي بغداد، مضيفا أن الاستهداف أسفر عن انهيار جزئي للبرج.

 

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف، ولضمان معالجة سريعة لهذه المشكلة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.

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نقل الطاقة الكهرباء ابراج الطاقة

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