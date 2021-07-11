Advertisements

كارتيرون يحدد شروطه في صفقات الزمالك الجديدة

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، استقر على ملامح الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها في القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وأبلغ المدرب الفرنسي، إدارة الزمالك ببعض المواصفات التي يرغب في توافرها بصفقات الفريق في الموسم الجديد بعد الترشيحات العديدة التي وصلت إليه من لاعبين محليين وأجانب من مختلف الجنسيات.

واشترط كارتيرون أن يكون اللاعب صغير السن حتى يتمكن النادي من تسويقه في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه ورفضه فكرة التعاقد مع أي لاعب يزيد عمره على 30 سنة بعد الترشيحات العديدة التي وصلت إليه.

كما طلب كارتيرون أن يكون اللاعب حرا وغير مرتبط بتعاقد مع أي ناد من الأساس، مما يساعد على التقليل من ميزانية الصفقات، بما يتماشى مع الظروف المالية التي يمر بها النادي.

أما الشرط الثالث الذي حدده كارتيرون أن يكون اللاعب دوليا ويمتلك خبرات، وهو الأمر الذي يساعد على انسجامه بشكل سريع مع الفريق وتقديم مستويات مميزة.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و نصف

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب إسبانيا

منذ 36 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من هيئة قضايا الدولة بشأن أزمة عزل مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي