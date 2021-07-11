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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يوضح شروط وآداب ذبح الأضحية

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب في دورته ال٥٢ لزواره؛ كتاب "الذبح ووسائله المعاصرة"، الذي شهد إقبالا من رواد المعرض نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك، وتطلع الجمهور لمعرفة شروط وآداب ذبح الأضحية وأحكامها.

ذكر كتاب "الذبح ووسائله المعاصرة" للدكتور يحي محمد أبو بكر، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ أن الله -تعالى- قد شرع ذبح الحيوان المباح أكله من بهيمة الأنعام وغيرها، وقد شرع هذا الذبح بنص رباني من فوق سبع سماوات، فلم يكن اجتهادا من النبيﷺ.
وسلك الكتاب المنهج العلمي، فحرر مواطن النزاع المتعلقة بالذبح بين الفقهاء، وذكر كل مسألة بحثتها أقوال الأئمة الأربعة، موثقا الأقوال من أمهات الكتب لكل مذهب، موضحا شروط الذابح والمذبوح، كما تطرق الكتاب إلى شروط آلة الذبح ووسائل الذبح المعاصرة، والتعليق على طرق الذبح في بلاد غير المسلمين.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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