Advertisements

الجيزة تشن حملات نظافة دورية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وازالة اي اشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة مع المتابعة المستمرة للحالة العامة وازالة اي معوقات.

وفي ذلك الإطار قام مركز ومدينة أبو النمرس، برفع المخلفات من طريق ترسا امام مجمع المدارس وطريق بدوى الحداد وطريق هدى شعرواى وطريق مصر أسيوط الزراعى بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس .

كما قام حي الهرم بمتابعه محيط لجان الثانوية العامة حيث تم رفع كفاءه النظافة ورفع كافه الاشغالات والتأكد من عدم وجود تجمعات امام اللجان بالمدارس ومتابعه انتظام سير العمليه الامتحانيه للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه للحفاظ علي سلامه الطلاب بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

كما قام مركزي العياط وأوسيم بمتابعة سير امتحانات الثانويه العامه لليوم الثاني ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التي يجري بها الامتحانات، بمتابعه من فرج عبد العاطي ومحمود فؤاد رؤساء المراكز المختصه.

أخبار تهمك

مفاجأة من هيئة قضايا الدولة بشأن أزمة عزل مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعتين

صفقة مدوية.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب إسبانيا

منذ 36 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و نصف

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي