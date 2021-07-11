أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11-7-2021 في مصر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاحد 11-7-2021، بين 50-100 جنيه في الطن، ليسجل بين 800-1000 جنيه للمستهلك ، مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي.









تراوح سعر الأسمنت اليوم للمستهلك، من 800 وحتى 1000 جنيه للطن ، عقب قرار جهاز حماية المستهلك الصادر أمس بالموافقة علي خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، بناء علي طلب الشركات.





وكان جهاز حماية المنافسة وافق علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي.











