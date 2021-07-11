Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11-7-2021 في مصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاحد 11-7-2021، بين 50-100 جنيه في الطن، ليسجل بين 800-1000 جنيه للمستهلك ، مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي.


تراوح سعر الأسمنت اليوم للمستهلك، من 800 وحتى 1000 جنيه للطن ، عقب قرار جهاز حماية المستهلك الصادر أمس بالموافقة علي خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، بناء علي طلب الشركات.

وكان جهاز حماية المنافسة وافق علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي.



أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعتين

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ ساعة و نصف

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و نصف

مفاجأة من هيئة قضايا الدولة بشأن أزمة عزل مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة مدوية.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب إسبانيا

منذ 35 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي