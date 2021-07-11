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عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات الأخيرة بالدوري الممتاز

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.


ويتصدر حاليا نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الأهلي الوصيف، والذي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.


وأبلغت لجنة المسابقات الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للتأكيد على المواعيد النهائية للجولات المتبقية من المسابقة في ضوء المتغيرات الأخيرة .


وجاءت المواعيد النهائية على النحو التالي:

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