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عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات الأخيرة بالدوري الممتاز
الأحد 11/يوليو/2021 - 04:32 م
حسن موسى
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.
ويتصدر حاليا نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الأهلي الوصيف، والذي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.
وأبلغت لجنة المسابقات الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للتأكيد على المواعيد النهائية للجولات المتبقية من المسابقة في ضوء المتغيرات الأخيرة .
وجاءت المواعيد النهائية على النحو التالي:
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