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شاب يقطع جسد أخيه بالسكين في الزاوية الحمراء.. وقرار هام من المحكمة

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وتمزيق جسده بالسكين بالزاوية الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالي، مفاداه نشوب مشاجرة أسفر عنها مصرع شخص بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته وعثروا على جثة شخص مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه حيث نشبت مشادة كلامية بين الاخوين لوجود سابق خلافات أسرية بينهما حتى تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على أخيه وذبحه ووجه نحوه عدة طعنات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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حوادث جريمة قتل بوابة الفجر الفجر الزاوية الحمراء

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