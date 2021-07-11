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"التجارة الداخلية": جنوب سيناء من المحافظات الواعدة فى انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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"التجارة الداخلية": انشاء أسواق كبرى بجنوب سيناء لامداد الفنادق بالسلع

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية تلبية لدعوة المحافظ وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في انشطة التجارة الداخلية فى كل من مدينة الطور ومدينة شرم الشيخ ومدينة دهب.

وتفقد " عشماوى "بصحبة المحافظ مدينة دهب السياحية ثم تلاها جولة في مدينة الطور بصحبة المهندسة إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن محمد عبد العال السكرتير العام للمحافظة ،واللواء خالد متولي مستشار المحافظ والمهندس سامي عبدالقادر، مدير مديرية التموين لتفقد السوق الحضرى والذي يقام علي مساحة ١ فدان قابلة للتمدد وقام "عشماوى" بوضع تصور لتوسعة السوق والذي يقع وسط مدينة الطور وبجانب جامعه الملك سلمان وكذا وضع تصور لإدارة هذة الاسواق الحضرية من قبل مستثمر /مطور رئيسي ،كما قام ا.د. عشماوى بزيارة احدي المناطق المتاخمة لعاصمة المحافظة والذي قد سبق توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأنها للترويج لها كمنطقة مخازن رئيسية لتوزيع السلع وامداداتها الي كافة مدن ومناطق المحافظة وتبلغ مساحة هذة المنطقة التخزينية ما يقرب من ١٠ فدان .

ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الى اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة جنوب سيناء خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمخازن الاقليمية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها ،كذلك قام " عشماوى" بزيارة منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ واستطلاع احدي المناطق الواعدة للاستثمار اللوجيستي والتي تبلغ مساحتها ١٦ فدان والتي قد يصلح الترويج لها كمنطقة لوجيستية لامدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمحيط مدينة شرم الشيخ بكل انواع السلع الاساسية لصناعه الفندقة من غذاء وملابس ومنسوجات واثاث وغيرها من مكونات ومدخلات صناعه السياحة، واختتم "عشماوى" الزيارة بتفقد السوق التجاري بمدينة شرم الشيخ للوقوف علي احتياجات المحافظة من انشطة وانماط تجارية متنوعة .

يذكر ان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجح في جذب استثمارات محلية واقليمية واجنبية بلفت 50 مليار جنية في عدد 18 مشروع في 11 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لانشطة تجارية بلغت 45٪؜ من اجمالي محافظات الجمهورية ،كما أن هناك افتتاحات قريبة لاحد المشروعات اللوجستية/التجارية الكبيرة علي مستوى الجمهورية، اضافة الي قرب الانتهاء من ترسية مجموعه من المستودعات الاستراتيجية علي اكبر مطوري ومشغلي كيانات تجارية عملاقة ويهدف هذا المشروع القومي الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى ل 8 أشهر وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعى وتحت إشراف معالى وزير التموين ،فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية واسواق جملة ومناطق لوجيستية وكذا أسواق متخصصة.

واشاد "عشماوى" بالمواقع التى تم زيارتها بمحافظة جنوب سيناء لافتا الى أن هناك ترتيبات تجري علي قدم وساق للاعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة ، كما أن جنوب سيناء من المحافظات التي تميزت على مدار السنوات الماضية بتطوير بنيتها التحتية والفوقية حتى أصبحت شرم الشيخ مدينة السلام والوجهة السياحية الاولي والمفضلة لدي الكثير من الشعوب والتي تحظى باهتمام كبير لدى السائحين من جميع انحاء دول العالم.

وفي نهاية الزيارة قدم المحافظ للدكتور ابراهيم عشماوى درع المحافظة لدوره الفعال فى إثراء ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية فى مصر فضلاً عن المساعي الحثيثة لجذب انماط تجارية واستثمارات مكملة للنشاط السياحي للمحافظة.

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جنوب سيناء تنمية التجارة الداخلية المناطق اللوجستية التجارة الداخلية الاسواق التجارية

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