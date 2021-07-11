السيسي يهنئ رئيسي جمهورية القمر المتحدة ومنغوليا بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.





وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا، إلى سفارة جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



