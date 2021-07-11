Advertisements

السيسي يهنئ رئيسي جمهورية القمر المتحدة ومنغوليا بيوم الاستقلال

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا، إلى سفارة جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منغوليا جمهورية القمر المتحدة تهنئة الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات الأخيرة بالدوري الممتاز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة مدوية.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب إسبانيا

منذ 38 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ ساعة و نصف

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي