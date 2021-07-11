محافظة الإسكندرية تغلق 25 سنترا تعليميا و30 مقهى في أسبوع

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ما تم تنفيذه من حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الاسبوع الماضي، مؤكدًا أنه تم غلق ٣٥ سنتر تعليمي، وأكثر من ٣٠ محل ومقهى مخالفين، كما تم ضبط ٢٣٠٤ حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير ١٩٦٢ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات.



وأكد المحافظ الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء للوقائية من انتشار جائحة كورونا. لافتًا إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، رؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.



وقد شدد "الشريف" على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة اشغالات الطريق، وذلك لعدم إعاقة حركة مرور المركبات والمواطنين، مؤكدا على استمرار الحملات المفاجئة وردع المخالفين للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم.

