622 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تتعلق بحياة المواطنين.



وكثيرا ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في كل ما يمس احتياجات المواطنين اليومية، وخصوصا القطاع الصحي، الذي عاني من الإخمال على مدى عقود، بالإضافة إلى الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، التي أنهكت القطاع الصحي العالمي، بما يتطلب ضرورة الاهتمام مجددا بهذا القطاع لمواجهة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.



وإلى جانب جهود وزارة الصحة والسكان في هذا القطاع، تأتي جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، التي على القيام بدورها، في الاستجابة لجميع الحالات المرضية، التي يتم رصدها في الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتي تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضي.



- الاستجابة لـ622 حالة، تم رصدها بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.



- استصدار 138 قرار علاج على نفقة الدولة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



- إنهاء إجراءات 262 عملية جراحية.



- إصدار 14 قرارًا يتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



- إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ63 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"



- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ46 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالي 81 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة.



- رصد 7 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بالطرق القانونية.



من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجهودات التي تبذلها اللجنة الطبية خلال الفترة الماضية، وإيلاء اهتمام بالغ بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، مع تقديم سبل الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.