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13 جريحا في حادثة اقتحام سيارة لسوق مكتظة بالناس في النمسا
الأحد 11/يوليو/2021 - 04:51 م
وكالات
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قالت الشرطة النمساوية اليوم إن سيارة اصطدمت بحشد من الناس في سوق الأحد في بلدة سانت فلوريان النمساوية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطرة.
وبحسب موقع "ORF"،
قال المتحدث باسم الشرطة، كليمنس لينر، إنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة،
وكان السائق يبلغ من العمر 87 عاما. ويرجح أنه فقد السيطرة على سيارته، وسط
ترجيحات بارتفاع عدد المصابين.
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