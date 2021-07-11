محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع شركة "ريلاينس" للتخلص من المخلفات الصلبة





التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممثلي شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات، مهندس مايكل حنا مدير شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للإستثمار



وخلال اللقاء، ناقش "محافظ بورسعيد " سبل التعاون مع الشركة حيث استمع لشرح تفصيلى من الرئيس التنفيذى للشركة عن آليات عمل الشركة فى التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذلك أهداف الشركة والتى تشمل جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية بكفاءة تصل ل 100% والكنس اليدوى والأوتوماتيكى للشوارع، ومحاولة القضاء على ظاهرة النبش، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للعمل، كما تم استعراض خطة عمل الشركة ومميزاتها والتى توفر غرفة عمل يتم من خلالها متابعة العمل والاستجابة للشكاوى وتوعية المواطنين وايضا تدريب العمالة، والخدمات المقدمة بالشركة.



وأكد " محافظ بورسعيد " على ترحيبه بالتعاون مع الشركة بما يحقق مستوى أفضل للتخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها ويحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة، موجها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحقيق التعاون الأمثل مع الشركة.