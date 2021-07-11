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مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، وفدًا من شباب وشابات من اليونان وقبرص ومصر في إطار مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، وذلك في نسختها الرابعة.
 
وتفقد الوفد أقسام المكتبة المختلفة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل لكل قسم خاصة الجزء الخاص بمتحف المخطوطات ومتحف الآثار، كما تضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات.
وأبدى الوفد سعادته الكبيرة بتلك الزيارة لما تمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة خاصة أنها المدينة التي عاش فيها أجدادهم.
 
جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "إحياء الجذور.

 NOSTOS"، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في إبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، كما تم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من شباب اليونان وقبرص في النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"

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