وصول السفينة السياحية scenic eclipse ميناء بورسعيد



أعلنت المنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية أستقبل اليوم السفينة السياحية scenic eclipse وجنسيتها باهامس قادمة من ميناء ريجيكا بكرواتيا وعلي متنها 181 بحار و14 راكب وسوف يتم صعود عدد46 فرد من ملاك السفينة جنسيات مختلفة علي متن السفينة ليكون عدد ما تحمله السفينة 241 راكب وبحار الجدير بالذكر أن هذه أول سفينة سياحية يستقبلها ميناء بورسعيد هذا العام بعد تأثر حركة السياحية العالمية بجائحة كورونا المستجد.

ويبلغ طول السفينة 167 متر والغاطس 5.6 متر وسوف تغادر السفينة الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد مساء اليوم متجهه ألي ميناء شرم الشيخ