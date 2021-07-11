سمية الخشاب تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

أبهرت الفنانة سمية الخشاب جمهورها في أحدث ظهور لها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة ما دعى متابعيها إلى التعبيرة عن إعجابهم بإطلالتها عبر خاصية التعليقات.



وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتهاةفي عمل غنائي مع عمر كمال وهي أغنية "اوعدك".وتقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك