تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

أعلنت اليوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المؤجلة من المسابقة خلال الفترة المقبلة.

كما حددت لجنة المسابقات مباريات النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، في الدوري المصري، بعد انتهاء مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي اليوم نظيره مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الأهلي مباشرةً عقب المباراة الاستعداد لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر أن تقام يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري الأبطال.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى مسابقة الدوري كالآتي:-

الأهلي ضد البنك الأهلي على ستاد السلام يوم الخميس الموافق 22 يوليو فى تمام السابعة مساءً

الانتاج الحربي ضد الأهلي يوم الأحد 25 يوليو فى تمام السابعة مساءً

الأهلي ضد أسوان يوم الخميس الموافق 29 يوليو فى تمام السابعة مساءً

الأهلي ضد وادي دجلة يوم الاثنين 2 أغسطس فى تمام التاسعة مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الموافق 5 أغسطس فى تمام التاسعة مساءً

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 9 اغسطس فى تمام التاسعة مساءً على ستاد الاسكندريه

الأهلي ضد انبي يوم الخميس 12 أغسطس فى تمام التاسعة مساءًا

طلائع الجيش ضد الأهلي يوم 16 اغسطس فى تمام السابعة مساءً

الأهلي ضد المصري يوم 20 اغسطس فى تمام التاسعة مساءًا

بينما لم يتحدد موعد مباريات الأهلي ضد الجونة وأسوان فى آخر جولتين من مسابقة الدوري بينما سيكونوا في الفترة من 22 الي 26 اغسطس.