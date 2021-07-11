قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

أقر مدافع منتخب البرازيل تياغو سيلفا بأن الأرجنتين، المتوجة بلقب كوبا أمريكا، تمكنت من "تحييد" أبرز الأسلحة الهجومية لفريق "الكناري" لا سيما في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الخصمين فجر اليوم الأحد، وانتقد قيام حكم المباراة بمنح خمس دقائق فقط كوقت محتسب بدل الضائع.





وصرح اللاعب لقناة (ESPN Brasil) عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بهدف نظيف على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو: "في البداية علينا تهنئة الفريق المنافس، الأرجنتين حيّدت أبرز لعباتنا وكان من الصعب للغاية قلب الوضع".





واعتبر تياغو سيلفا أنه في الشوط الثاني من اللقاء "لم تكن هناك مباراة" وأن المنتخب البرازيلي أراد اللعب فقط.

وتابع: "للأسف لم نحقق مرادنا، في الشوط الاول لم نتمكن من تقديم لعبنا" المعتاد.





كما انتقد اللاعب قيام الحكم الأوروغوياني إستيبان أوستوخيتش بمنح "خمس دقائق" فقط من الوقت المحتسب بدلاً الضائع في الشوط الثاني.





ومع ذلك، اعتبر أن المنتخب البرازيلي قدم أداء جيداً في كوبا أمريكا ببلوغه النهائي أمام خصم بحجم الأرجنتين.





وقال في هذا الصدد: "كان هناك احتمال بنسبة 50% لكل منتخب منهما، وكان هناك لاعبان عظيمان في الفريقين (نيمار وميسي)، علاوة على أن الفريقين كانا مدربين جيداً".





واختتم اللاعب: "الآن علينا أن نرفع رؤوسنا، لأن هذه (كان يشير إلى ميدالية وصيف البطل) مدعاة للفخر أيضاً، كرة القدم هكذا وعلينا التعامل مع هذا الوضع".





وبهذا الانتصار الذي تحقق على أرض ماراكانا أمام الخصم التاريخي، أنهت الأرجنتين 28 عاماً من الصيام عن الألقاب، وتمكن ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، من حصد أول لقب من منتخب بلاده الذي لم يسبق أن توج معه بأي بطولات.



