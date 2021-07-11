ياسمين عبد العزيز تبهر جمهورها بصورة في دبي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "عبد العزيز" في الصورة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في دبي حيث كانت على أرجوحة تستمتع بقضاء وقتها وبفستان أسود أنيق.



ويعد مسلسل «اللي مالوش كبير» هو آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، الفنية التي شاركت بها خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين منهم أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.