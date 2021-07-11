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نيكول سابا تكشف لـ"الفجر الفني" موعد طرح "الجو حلو"

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، انها سوف تطرح اغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الجو حلو" خلال أيام عيد الاضحي المبارك.

وأضافت نيكول، في تصريح خاص ل" الفجر الفني": ان الأغنية تحمل طابع البهجة وتتماشى مع الأجواء الصيفية، وأجواء العيد وستكون مفاجأة للجمهور.

الاغنية بعنوان "الجو حلو"، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، حيث مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري أحيت نيكول سابا مؤخرا حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، كما قدمت نيكول عددا من الأغانى لكبارالمطربين من بينها :"يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان"، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقى، والتزام الجمهور بإتباع إجراءات التعقيم.

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