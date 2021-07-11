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بصورة داخل الجيم.. خالد النبوي: متثقش غير في مجهودك

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان خالد النبوي صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء ممارسته الرياضة داخل الجيم.

وكتب "النبوي" تعليقا على الصورة قائلا: "ماتثقش غير في مجهودك".


ويشارك خالد النبوي في فيلم قمر "14" والذي يضم عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري

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