ضبط حالات غش واستبعاد رؤساء لجان.. مشاهد من اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدها اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة



استبعاد رؤساء لجان وملاحظين:



ومن خلال كاميرات داخل لجان السير بمحافظتي الشرقية، ودمياط، تم رصد عدم الانضباط والالتزام بالتعليمات، وبناء عليه تم استبعاد رؤساء اللجان والملاحظين.



نقل طالبة إلى المستشفى:



وتلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بنقل الطالبة "أ. م. أ" إلى المستشفى، حالة مرضية، وتم عمل تقرير للطالبة لضمان حقها في الدور الثاني.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، أمس السبت، حيث أدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة، بينما أدى 255 ألفا، و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، كما أدى طلبة وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الأحد، امتحان مادة مقاييس المفاهيم، اللغة الإنجليزية، فيما أدى الطلاب المكفوفون، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى".وتعقد الامتحانات هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.ووضعت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي للامتحانات، والتي شملت الدفع بـ2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، وتطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس ولجان الامتحانات بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرة إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول، وتطهير وتعقيم لجان الامتحانات والأدوات والأسطح المشتركة، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.وشهدت امتحانات الثانوية العامة، في يومها الثاني، مشاهد عدة، تنوعت ما بين ضبط حالات غش، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزاة الصحة والسكان، لتجنيب الطلبة وجميع أطاف الامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلى جانب استبعاد بعض رؤساء اللجان والملاحظين.أعداد الطلاب:أدى 255 ألفا، و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا، و145 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.كما أدى طلاب مدارس STEM مادة مقاييس المفاهيم، اللغة الإنجليزية، بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى" بإجمالى 255 طالبا وطالبة.غرفة عمليات بالوزارة:وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات، ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.وشدد الوزير على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.تأمين الامتحانات:من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التبية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.وأشار حجازي إلى أنه تم بالأمس استبعاد 4 رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم تحرير محاضر غش لـ8 طلاب تم ضبطهم أثناء أداء امتحان اللغة العربية، الشعبة العلمية.15 حالة غش:وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ملاحظات عدة، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، جاءت على النحو التالي:- الطالب "ع. ع. ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة، نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.- الطالب "ع. أ. ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشرر الامتحان على الإنترنت.- الطالب "أ. ع. ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.- الطالب "م. ج. ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا، نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.- الطالب "م. ج. ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.- الطالب "س. أ. ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية، نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع إنستجرام وواتساب.- الطالب "ي. ع. ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس، نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.- الطالب "ك. م. ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.- الطالب "ك. أ. أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.- الطالب "ز. م. ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.- الطالب "ي. ش. ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر، نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.- الطالب "ع. م. ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.- الطالب "إ. م. م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية، نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه في الغش.- الطالب "ج. م. ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف، نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.