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محمد سالم أبو عاصي: هؤلاء ليسوا علماء دين ولا يؤخذ منهم العلم والفتوى (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن من يريد الله به خيرًا يفقه في الدين، والعلم بالتعلم، موضحًا أن العقيدة والفقه والأحكام لا بد أن تُأخذ من العلماء الثقات الأثبات الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلم الذين تخرجوا من المؤسسات العلمية.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن ابن سيرين كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه قال: "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"، مؤكدًا أن الغطرة والجلباب الأبيض واللحية الطويلة مظهر خاص بصاحبه وليس دليل للعلم والقدوة ولا يؤخذ منهم الفقه والعقيدة، موضحًا أننا شاهدنا في القريب الذين كانوا يرفعوا أصواتهم بالفتاوى اعترفوا أنهم ليسوا علماء.

وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أنه قيل قديمًا: " لاَ تَأخُذُ العِلمَ مِن صُحُفِي ولاَ القُرآنَ مِن مُصحَفِي"، أي لا تأخذ العلم من شخص يتعلم في الكتب بمفرده، ولا القرآن من شخص تعلم قراءة القرآن بمفرده.

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