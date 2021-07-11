Advertisements

ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وظهرت ياسمين صبري بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وأبهرت الجمهور من خلال هذه الإطلالة وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى كان مسلسل «فرصة ثانية» والذي قدمته فى رمضان 2020، وشاركت فى بطولته بجانب أحمد مجدى وسارة الشامى ونهال عنبر وأشرف ذكى وإدوارد وأحمد الشامى، وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل
ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)
ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)
ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)
ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 18 ساعة

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ ساعة الا ربع

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات الأخيرة بالدوري الممتاز

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عروس البحر.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها على أحد الشواطئ

هبة مجدي بلوك رقيق عبر "إنستجرام"

ياسمين صبري بإطلالة رقيقة عبر "إنستجرام"

شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بحملها

هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بإطلالة على الشاطئ

ياسمين صبري تبهر متابعيها بفستان صيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي