ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة صيفية (صورة)

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.



وظهرت ياسمين صبري بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وأبهرت الجمهور من خلال هذه الإطلالة وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى كان مسلسل «فرصة ثانية» والذي قدمته فى رمضان 2020، وشاركت فى بطولته بجانب أحمد مجدى وسارة الشامى ونهال عنبر وأشرف ذكى وإدوارد وأحمد الشامى، وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل