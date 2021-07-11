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مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات النظافة فى الشوارع.

واضاف المحافظ بان مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي برسوم رمزية مشيرا بأنه وجه باتباع الإجراءات الاحترازية بالمجازر ونقاط الذبح،

وأضاف المحافظ، تم صيانة المجازر، والاطمئنان بتوفير كافة متطلبات عمليات الذبح عقب إجراء الكشف البيطرى عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح،

وطالب المحافظ المواطنين باتباع الإجراءات الصحيحة في عمليات الذبح وعدم الذبح في الشوارع والالتزام بالذبح في المجازر التي تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين قبل العيد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمتابعة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية
مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي بأسعار رمزية

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