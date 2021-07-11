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"العسومي": زيارة السلطان هيثم إلى السعودية تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:21 م
عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
هالة الشحات
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ثمَّن صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الزيارة الهامة التي يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مضيفاً أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في كافة مجالات التعاون المشترك.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على كافة المستويات، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.  


وشدَّد "العسومي" على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات، الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، مضيفاً أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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