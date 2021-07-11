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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمركزين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض المشروعات التي تشملها المبادرة بالقطاعين الخدمى والتنموي كمشروعات الري والزراعة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها، وأعداد تلك المشروعات بالمركزين، لافتًا إلي أن المحافظ تابع آخر المستجدات بشأن ملف استرداد أراضى أملاك الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف خدماتها 60% من الشعب المصري عامة، و30% من أهالي الفيوم على وجه الخصوص، لافتًا إلي أن تنفيذ هذه المبادرة بالشكل الأمثل سيقضي على المشكلات المزمنة التى عانت منها الوحدات القروية منذ فترة طويلة، من خلال وضع الحلول العاجلة والمبتكرة.

وشدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، والعمل على تقليل الفجوة بين مسئولي الجهات القائمة بالتنفيذ.

وأكد المحافظ علي ضرورة أن يكون كل رئيس وحدة محلية على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وسرعة الإبلاغ عن أى معوقات أو عقبات تعرقل عمليات التنفيذ، موجهًا مسئول ملف مبادرة "حياة كريمة " بإنشاء جروب على "الواتس آب" يشمل كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق للمتابعة الفورية من خلالها.

وأوضح محافظ الفيوم، أن ملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الأهمية بمكان لدى القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى خلل فى مراحل تنفيذ هذا الملف الحيوي لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، لافتًا إلى أهمية سرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية، وتوظيف الميزة النسبية التى حصلت عليها المحافظة بضم قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال التطوير، جنبًا إلى جنب مع الملفات المهمة كملف أراضى أملاك الدولة والتصالح والنظافة، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار "الأنصاري" أن قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق كانت تعاني منذ فترة من مشكلات مزمنة، موجهًا بالاستغلال الأمثل لهذه المبادرة لرفع هذه المعاناة عن أهالى تلك القرى وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة.
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق

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