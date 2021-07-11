تعرف على مشوار الأرجنتين حتي التتويج بكوبا أمريكا 2021

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تعرف على مشوار الأرجنتين حتي التتويج بكوبا أمريكا 2021
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:29 م
أمل الحلفاوي
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توج المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بلقب كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، كأكثر المنتخبات تتويجًا بجانب أوروجواي.
ويغيب منتخب الأرجنتين عن التتويج بلقب كوبا أمريكا، منذ 28 عامًا، حيث كان آخر لقب حصده في عام 1993.
ويرصد "الفجر الرياضي" في السطور التالية مشوار الأرجنتين في كوبا أمريكا حتى التتويج:
بدأ المنتخب الأرجنتيني مشواره، بالتعادل أمام تشيلي، إيجابيًا بهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما فاز على أوروجواي في الجولة الثانية بهدف نظيف.
وتمكن من تحقيق الانتصار أمام باراجواي، بهدف دون رد، في الجولة الثالثة، ثم اختتم دور المجموعات بفوز كبير أمام بوليفيا برباعية مقابل هدف.
وفي الأدوار الإقصائية، استطاع أن يحقق الفوز أمام الاكوادور، بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي، ثم حسم تأهله إلى النهائي، بركلات الترجيح في نصف النهائي أمام كولومبيا، بنتيجة 3-2، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.
وفي النهائي، نجح المنتخب الأرجنتيني بمشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في الفوز أمام البرازيل، بطل البطولة 9 مرات، بهدف دون رد.
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