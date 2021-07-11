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تعرف على مشوار الأرجنتين حتي التتويج بكوبا أمريكا 2021

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توج المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بلقب كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، كأكثر المنتخبات تتويجًا بجانب أوروجواي.


ويغيب منتخب الأرجنتين عن التتويج بلقب كوبا أمريكا، منذ 28 عامًا، حيث كان آخر لقب حصده في عام 1993.


ويرصد "الفجر الرياضي" في السطور التالية مشوار الأرجنتين في كوبا أمريكا حتى التتويج:

بدأ المنتخب الأرجنتيني مشواره، بالتعادل أمام تشيلي، إيجابيًا بهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما فاز على أوروجواي في الجولة الثانية بهدف نظيف.

وتمكن من تحقيق الانتصار أمام باراجواي، بهدف دون رد، في الجولة الثالثة، ثم اختتم دور المجموعات بفوز كبير أمام بوليفيا برباعية مقابل هدف.

وفي الأدوار الإقصائية، استطاع أن يحقق الفوز أمام الاكوادور، بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي، ثم حسم تأهله إلى النهائي، بركلات الترجيح في نصف النهائي أمام كولومبيا، بنتيجة 3-2، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي النهائي، نجح المنتخب الأرجنتيني بمشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في الفوز أمام البرازيل، بطل البطولة 9 مرات، بهدف دون رد.

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