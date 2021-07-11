أنشيلوتي يحسم مصير الساحر مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من رحيل نجم الفريق الإسباني فرانشيسكو إيسكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن إيسكو ارتبط بإمكانية رحيله عن ريال مدريد في الصيف الحالي ويتواجد النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا على رادار ميلان الإيطالي.

ولفت الموقع الإسباني أن الموسم الماضي لإيسكو كان هو الأسوأ على الإطلاق منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، حيث لعب 29 مباراة وتمكن من صنع هدفين بدون تسجيل أية أهداف.

وأفاد الموقع الإسباني بأن أنشيلوتي كان سعيدًا بما قدمه إيسكو في التدريبات وتحديدًا الخاصة بلياقته البدنية.

وأوضح الموقع الإسباني أن أنشيلوتي ظهر سعيدًا بفقدان إيسكو بعض الكيلوجرامات الزائدة التي كانت لديه مع نهاية الموسم.

وأكد الموقع الإسباني أن أنشيلوتي لا يمانع استمرار إيسكو وسيكون سعيدًا إذا استمر مع الفريق وخاصًة بعد آداؤه الرائع في التدريبات على مدار الأيام الستة الماضية.

وألمح الموقع الإسباني أن القرار في النهاية ليس في يد أنشيلوتي وخاصًة وأن إدارة ريال مدريد ترغب في التخلص من بعض من اللاعبين من أجل تقليص قائمة الميرينجي والتي تتكون من 29 لاعبًا.