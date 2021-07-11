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رئيس الوزراء يكشف موعد الانتهاء من النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:33 م
مارينا بشارة
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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو عنوان للعاصمة الجديدة، مضيفا أن جولته اليوم بالعاصمة تم خلالها الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة كافة المشروعات.
وأضاف مدبولي، في تصريحات له بعد جولته التفقدية، أنه سيكون هناك برنامج وزيارة أسبوعية، مؤكدا أن وقت تنفيذ هذه المشروعات معجزة.
وأوضح، أنه خلال الـ3 أشهر القادمة ستظهر الملامح النهائية للعاصمة، موضحا أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من النهر الأخضر.
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