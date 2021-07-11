"التموين": توفير لحوم حية بسعر 65 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

تلقي علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة المصرية لتجارة الجملة، يفيد بأن الشركة وفرت أكثر من 1500 رأس من الخراف المبردة، و850 رأس من الخراف الحية، و500 طن من اللحوم المجمدة، و1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد، و500 طن من الدواجن لضخها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وأضاف التقرير، أن الشركة جهزت 13 شادرًا لعرض الخراف الحية بسعر شراء 65 جنيها / للكيلو القائم للمواطنين، ولموظفي الدولة بالتقسيط دون فوائد علي 6 أشهر .





من جانبه أكد محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن تلك الكميات بدأت الشركة بضخها بـــ 156 مجمع استهلاكي تابع للشركة، بعدد 12 محافظة بدءاَ من أسوان وصولاً إلي القاهرة والجيزة أيضا.