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محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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"الأنصاري" يوجه بالمتابعة المستمرة للحفاظ على المناطق التي تم رفع القمامة منها

المحافظ يُشدد علي استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية


عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لمتابعة أعمال رفع القمامة بالطريق الدائري، وأعمال التجميل والتطوير والترميم والصيانة بعدد من شوارع وميادين مدينة الفيوم، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ، استمع من رئيس المدينة، لشرح حول ما تم إنجازه من أعمال رفع القمامة لعدد 20 كيلو متر طولي بالطريق الدائري، وميدان عبدالمنعم رياض، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، مع البدء فى تجميل المداخل والميادين الكبرى، لافتًا إلى العمل بالتوازي بين رفع القمامة بالطريق الدائري وأعمال النظافة ورفع الإشغالات داخل المدينة، للقضاء على المشاهد العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأضاف، أنه تم خلال اللقاء عرض تقرير مصور لتراكمات القمامة في بعض المواقع التي تم رصدها بشوارع وأحياء مدينة الفيوم من قبل فريق المتابعة بديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ حملات نظافة بهذه المناطق لرفع القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمدينة.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل بروح الفريق الواحد، وحصر إمكانيات الأحياء من حيث عدد عمال النظافة، والمعدات المتاحة، والتوزيع الأمثل لهذه الإمكانيات للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى المأمول، كما وجه المحافظ، بمراجعة كافة الإعلانات خاصة بالميادين، والتأكد من أنها لا تحجب الرؤية أو تؤثر على الشكل الجمالي والحضاري.

كما شدد المحافظ، على استمرار متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم وكافة المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة القصوى من الأماكن الفضاء غير المستغلة في إقامة مشروعات للشباب، كسيارات المشروبات والمأكولات السريعة والمتنقلة، مع الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، موجهًا رئيس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة لمراجعة ما تقدمه هذه السيارات للمواطنين من مأكولات ومشروبات، للتأكد من جودتها وسلامتها حرصًا على سلامة الجميع.
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري

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