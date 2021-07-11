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جيهان خليل تنتظر عرض "اليوم ١٣"

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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إنتهت النجمة جيهان خليل من تصوير فيلمها الجديد " اليوم ١٣" وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد بالكامل من إنتاج شركة أوسكار - وائل عبد الله - ومن تأليفه وإخراجه أيضا.

وهو من بطولة كل من دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل واحمد داوود وجمانة مراد احمد زاهر واروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبد المغني ونسرين امين وفيدرا والعديد من النجوم.

وتلعب فيه دور مريم وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه جيهان خليل في مراحل مختلفة من العمر من المراهقة وحتى السيدة العجوز.وسيتم تحديد مكوعد عرضه قريبا
وكانت جيهان قد تألقت في رمضان من خلال مسلسلات لحم الغزال والذي لعبت فيه دور زينة مع النجوم غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل.

واحسن اب في دور ضحى مع علي ربيع وسامي مغاوري. وقبلها في خماسية ورا كل باب مع النجمة صابرين. في اول حدوتة عربية عن الكورونا.

وكانت جيهان قد
شاركت في العرض الخاص لفيلم " البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" للمنتج وائل عبد الله والسيناريست أيمن وتار والمخرج أحمد الجندي وبطولة النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد.
والذي كان العرض الإفتتاحي لمجمع سينمات جالاكسي الجديدة بالمعادي وهو الإفتتاح الذي شارك فيه نجوم مصر والوطن العربي.

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