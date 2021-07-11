شيخ الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى المجر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، السفير محمد الشناوي، سفير مصر الجديد لدى المجر.



في بداية اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن تمنياته للسفير محمد الشناوي بالتوفيق في مهمته الجديدة وأن يسهم في دعم العلاقات بين مصر والمجر، مؤكدا أن الأزهر الشريف منفتحا للتعاون مع الهيئات العلمية والدينية في المجر وتدريب الأئمة المسلمين على التعامل مع القضايا المعاصرة كالاندماج الإيجابي في المجتمع، وقبول الآخر ومكافحة التطرف، وغيرها من القضايا التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي.



من جانبه، أعرب السفير محمد الشناوي عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان، مؤكدا أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التي ترسخ لقيم التسامح والسلام.