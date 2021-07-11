Advertisements

تجنبا للصراع.. أقوى كلمة لرئيس مجلس النواب بشأن قضية السد الإثيوبي (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
طالب المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق وأمن مصر المائي.

وناشد "الجبالي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، البرلمان الإفريقي أن يتحلى بمسئولياته وينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية دعمًا للوصول لتسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن التوصل لاتفاق عادل لقضية السد الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع والتوتر الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي، مشددًا على وقوف جميع المصريين خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتهم التامة ودعمهم المطلق لخطوها الحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري الأصيلة والتاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد المقاصة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي فتحي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي