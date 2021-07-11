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تجنبا للصراع.. أقوى كلمة لرئيس مجلس النواب بشأن قضية السد الإثيوبي (فيديو)
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:53 م
رقية جمال
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طالب المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق وأمن مصر المائي.
وناشد "الجبالي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، البرلمان الإفريقي أن يتحلى بمسئولياته وينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية دعمًا للوصول لتسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن التوصل لاتفاق عادل لقضية السد الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع والتوتر الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي، مشددًا على وقوف جميع المصريين خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتهم التامة ودعمهم المطلق لخطوها الحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري الأصيلة والتاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة.
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