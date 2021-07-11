تجنبا للصراع.. أقوى كلمة لرئيس مجلس النواب بشأن قضية السد الإثيوبي (فيديو)

طالب المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق وأمن مصر المائي.





وناشد "الجبالي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، البرلمان الإفريقي أن يتحلى بمسئولياته وينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية دعمًا للوصول لتسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث.



